Ergin Ataman: "Kazanılabilecek her kupayı kazandık"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Kazanılabilecek her kupayı kazandık'
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20 Şubat 2022 18:49
Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko'yu 86-72 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kazanılabilecek her kupayı kazandıklarını söyleyen Ataman, "Bu takımın müzesinde, bu oyuncuların müzesinde tek eksik Türkiye Kupası'ydı. Bu takım kazanabilecek her kupayı kazandı. Fenerbahçe'yi kutluyorum. Çok eksiklerdi, bu bir gerçek. Vesely, De Colo, Pierre'in olmaması dezavantaj ama bu bir kupa maçıydı, kazandık. Kazanmamız gereken 2 kupa daha var. Lig ve EuroLeague. Bu akşam bunu bitireceğiz ve perşembe EuroLeague başlıyor. Maccabi maçına seyirciyi bekliyoruz. Her maç bir final olacak. Kupayı aldık ama rahatlamak yok." dedi.

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