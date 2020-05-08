Türkiye Basketbol Federasyonu, ligin geleceği ilgili kararını bugün açıklayacak.Sonuçların sahada belirlenmesi gerektiğini ifade eden Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, "TBL'nin oynanmadan sonlandırılacağı söylentisini duyuyoruz. Buna ilişkin olarak bugün açıklama yapılacağı söyleniyor. Ben sonuçların sahada belirlenmesinden yanayım" dedi.Lig lideri olmalarına rağmen ligin tescili için başvuru yapmadıklarını ifade eden Ataman, "TBL ve EuroLeague'de lideriz. Liglerin oynanmaması ve şampiyonluk tescili için hiç başvurmadık.şeklinde konuştu.Maçların oynanması durumunda da alınan kararın hakkaniyetli olması gerektiğinin altını çizen Ataman, "Maçların oynanmaması durumunda, sezon boyunca verilen emeğin karşılığının hakkaniyetli bir şekilde verilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.Normalleşme kadar sporcu sağlığının da düşünülmesi gerektiğini ifade eden Ataman, "Sağlık adamlarına bakarsak 2 yıl spor yapılmasın diyebileceklerdir. Ama bunun mümkünatı yok. Burada profesyonel bir çaba ve buradan hayatını sürdüren insanlar var.. Bu açıdan plan program ve önlemler dahilinde hem profesyonel anlamda spora, hem de insanlar bireysel olarak spor yapabilmeye geri dönmeliler" dedi.