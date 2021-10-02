Ergin Ataman: "Kapasitemiz ve gücümüz var"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, 101-55 kazandıkları Beşiktaş Icrypex maçı sonrası "Bugün iyi oynadık. Tabi Real Madrid maçının da bir tepkisi olarak görebiliriz, çünkü beklemediğimiz kadar kötü bir basketbol oynadık Real Madrid karşısında." dedi.

, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Kapasitemiz ve gücümüz var'
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02 Ekim 2021 17:58
ING Basketbol Süper Ligi 2. haftasında Beşiktaş Icrypex deplasmanında 101-55'lik skorla kazanan Anadolu Efes'te, başantrenör Ergin Ataman görüşlerini açıkladı.

İşte Ergin Ataman'ın sözleri:

"Bugün iyi oynadık. Tabi Real Madrid maçının da bir tepkisi olarak görebiliriz, çünkü beklemediğimiz kadar kötü bir basketbol oynadık Real Madrid karşısında. Dün akşam saatlerinde döndük ve bir antrenmanla bu maça çıktık. Madrid'e gittiğimizde belki de mental olarak iyi hazırlanamamışız, bugün o maçın stresiyle burada sert bir basketbol oynadık. Beşiktaş takımı genç bir takım, biz bu kararlılıkla gelince onlar için de kolay değil. Özellikle maçın ilk yarısında mükemmel bir basketbol oynadık. Sezon uzun, sezonun başında iyi olmaktansa sonunda iyi olmayı tercih ederim. Tabi ki biz de kayıpsız devam etmek istiyoruz, Madrid deplasmanı kaybedilebilir ama biz çok kötü oynadık. Bugün gösterdik ki kapasitemiz ve gücümüz var ama kararlı olmalıyız. Bunu da ilk kez Cuma akşamı CSKA Moskova maçında, taraftarımızın karşısına Euroleague şampiyonu olarak çıkacağımız maçta göstermek istiyoruz."


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