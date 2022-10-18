Ergin Ataman: 'İyi savunma yapamadık'

Basketbolda THY EuroLeague'in 3. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 92-91 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, rakiplerinin maçı kazanmayı hak ettiğini söyledi.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, maçı hakem kararıyla kaybetmediklerini belirtti.



Son pozisyonları maç sonunda televizyondan izlediklerini dile getiren Ataman, "Konuşmama maç sonundaki pozisyonlarla başlamak istiyorum. Maç sonundaki hakem kararlarına çok itiraz etmiş göründük ama az önce televizyondan tekrar izledik ve hakem kararlarının doğru olduğunu gördük. Maçı hakem kararıyla kaybetmedik. Maç boyunca iyi savunma yapamadık. Jones'u savunmakta zorluk çektik. Rakibimiz maçı kazanmayı hak etti." ifadelerini kullandı.



Mantalitelerini değiştirmeleri gerektiğini vurgulayan Ataman, "Savunmada yeteri kadar efor sarf etmiyoruz. Star oyuncularımızla maçları hücumla kazanabileceğimizi düşünüyoruz ama bu seviyelerde savunma yapmadığınızda olmuyor. Bu mantalite meselesi, aşırı öz güven. Umarım çok geç olmadan bunun farkına varırız." diye konuştu.





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