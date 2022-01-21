Ergin Ataman: 'İyi oynamadık ve hiç mutlu değilim'

THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında sahasında Panathinaikos'u 82-81 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, oyundan memnun olmadığını belirtti.



Ataman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bu akşam bütün şutları kaçırdık ve Moerman'ın son saniyede attığı sayıyla kazandık. Bu her zaman böyle olmaz. İyi oynamadık ve hiç mutlu değilim." ifadelerini kullandı.



"Taraftarlar haricinde bu akşam herkes mutsuz." diyen Ataman, "Kötü oyundan dolayı ben mutsuzum, takımım mutsuz, yenildiği için Panathinaikos mutsuz. Sadece kazandığımız için taraftar mutlu." değerlendirmesinde bulundu.





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