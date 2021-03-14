Ergin Ataman: 'İyi oynadık, farklı kazandık'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ING Basketbol Süper Ligi'nde takımının Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 102-63 yendiği maçta görev alan oyuncuların iyi oynadığını söyledi.



Ataman, maçın ardından yaptığı açıklamada "İyi bir maç oynadık ve farklı galibiyet elde ettik." dedi.



Empera Halı Gaziantep Basketbol'un play-off mücadelesi yaptığına dikkati çeken Ataman, "Avrupa Ligi'nde çok fazla süre alan oyuncuları oynatmadık. Çoğunu kadroya almadık. Aldıklarımızı da fazla oynatmadık. Salı günü deplasmanda Maccabi maçı var, arkasından cuma Almanya'da Bayern Münih ile karşı karşıya geleceğiz. Çok kritik deplasman maçlarına çıkacağız. Oyuncularımızı tasarruf ettik. Onların yerine görev alanlar da iyi performans gösterdi. Bizim için iyi bir maç oldu." diye konuştu.



