Ergin Ataman istediği gibi başlayamadı

Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, Euroleague'e istediği başlangıcı yapamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman istediği gibi başlayamadı
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21 Ekim 2023 02:35
Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, basketbol THY Avrupa Ligi'nde üçüncü yenilgisini yaşadı.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda transfer dönemini en hareketli geçiren takım olarak öne çıkan Panathinaikos, geride kalan 4 haftada istediği performansı sergileyemedi.

Dördüncü haftada İsrail'in Maccabi Playtika takımını konuk eden yeşil-beyazlı ekip, sahadan 86-81 mağlup ayrıldı. Ergin Ataman, üçüncü periyotta hakeme yaptığı yoğun itirazlar nedeniyle ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Maccabi Playtika'ya yenilen Panathinaikos, tek galibiyetini ise Bayern Münih karşısında elde etti.

Yunanistan Süper Kupası finalinde de ezeli rakibi Olympiakos'a farklı mağlup olan yeşil-beyazlılar, ligde ise çıktığı 2 maçı kazandı.

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