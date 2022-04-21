Ergin Ataman: 'İstanbul'da 3 katını görecekler'

THY EuroLeague'de play-off ikinci maçında AX Armani Exchange Milan'a 73-66 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.



1-1'e gelen seri sonrası açıklama yapan ve atmosfere dikkat çeken Ataman, "İyi bir atmosferdi. Onlar şimdi İstanbul'daki atmosferi görecekler. Bundan daha fazlasını yapacağız. Son iki dakikaya kadar iyi bir maç çıkardık. Buradaki atmosferin 3 katını görecekler İstanbul'da" dedi.





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