Ergin Ataman'ın oğlu Sarp, Anadolu Efes Stüdyo'da

Anadolu Efes taraftarları, Anadolu Efes Stüdyo playoff özel ikinci bölümü sayesinde eğlence, basketbol ve hediye dolu bir akşam yaşayacak.Anadolu Efes – Real Madrid eşleşmesinde dikkat çeken istatistiklerin beIN Sports Basketbol Yorumcusu Can İşbakan ile konuşulacağı yayında, 23 Nisan özel konuğu olarak Anadolu Efes Spor Kulübü Baş Antrenörü Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman da basketbolseverlerle buluşacak.Seriyle ilgili pek çok farklı detayın da paylaşılacağı yayın, erken bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması da olacak. Anadolu Efes Spor Kulübü partnerleri, 23 Nisan'a özel pek çok armağanı özel yarışmalarla taraftarlara hediye edecek.22 Nisan 2021 Perşembe günü 18.30'da başlayacak olan Anadolu Efes Stüdyo playoff özel ikinci bölümü, şu adreslerde canlı yayınlanacak: