Ergin Ataman'ın ilk transferi Fenerbahçe'den

Fenerbahçe Beko'yla sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Kostas Antetokounmpo, Panathinaikos'la sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Ergin Ataman'ın ilk transferi Fenerbahçe'den
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22 Haziran 2023 13:17
Fenerbahçe Beko'nun sezon içi transferlerinden biri olan Yunan pivot Kostas Antetokounmpo, Panathinaikos'a transfer oldu.

Fenerbahçe Beko'da geldiği ilk zamanlarda iyi performans gösterse de zamanla azalan form grafiği yüzünden bench'e çekilen Kostas Antetokounmpo gelecek sezon planlarında yer almadığı için takımdan ayrılmıştı.

ERGİN ATAMAN'IN İLK TRANSFERİ

Anadolu Efes'ten ayrılıp Panathinaikos başantrenörlüğüne geçen Ergin Ataman'ın ilk transferi Türkiye'deki ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılan Kostas Antetokounmpo oldu.

Ergin Ataman'ın sıradaki hedefinin eski oyuncusu ve yakından tanıdığı Vasilije Micic olacağı da gelen bilgiler arasında.

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