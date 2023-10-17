Ergin Ataman'ın hedefindeki 3 Türk yıldız

THY EuroLeague takımlarından Panathinaikos'un başkanı ve sahibi Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman'ın isteği üzerine 1 transfer için 2 milyon euro maaş bütçesi ayırdı.Yunanistan'ın Sportfm'in haberine göre; Ergin Ataman, NBA'den ayrılacak bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Önümüzdeki günlerde NBA takımları, kadrolarından gönderecekleri isimleri belirleyecek ve tahminen 150 oyuncu boşa çıkacak.Ergin Ataman'ın özellikle 2-3 pozisyonuna transfer yapmak istediği ve Türk oyuncular Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim ve Cedi Osman'ın durumlarına göre karar alacağı öne sürüldü.Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague'in ilk haftasında Olympiakos'a yenilmiş, ikinci haftasında ise Bayern Münih'i devirmişti.