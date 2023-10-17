Ergin Ataman'ın hedefindeki 3 Türk yıldız

THY EuroLeague takımlarından Panathinaikos'un başkanı ve sahibi Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman'ın isteği üzerine 1 transfer için 2 milyon euro maaş bütçesi ayırdı.
Yunanistan'ın Sportfm'in haberine göre; Ergin Ataman, NBA'den ayrılacak bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Önümüzdeki günlerde NBA takımları, kadrolarından gönderecekleri isimleri belirleyecek ve tahminen 150 oyuncu boşa çıkacak.
Ergin Ataman'ın özellikle 2-3 pozisyonuna transfer yapmak istediği ve Türk oyuncular Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim ve Cedi Osman'ın durumlarına göre karar alacağı öne sürüldü.
İLK 2 HAFTADA 1 GALİBİYET
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague'in ilk haftasında Olympiakos'a yenilmiş, ikinci haftasında ise Bayern Münih'i devirmişti.
Yunanistan'ın Sportfm'in haberine göre; Ergin Ataman, NBA'den ayrılacak bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Önümüzdeki günlerde NBA takımları, kadrolarından gönderecekleri isimleri belirleyecek ve tahminen 150 oyuncu boşa çıkacak.
Ergin Ataman'ın özellikle 2-3 pozisyonuna transfer yapmak istediği ve Türk oyuncular Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim ve Cedi Osman'ın durumlarına göre karar alacağı öne sürüldü.
İLK 2 HAFTADA 1 GALİBİYET
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague'in ilk haftasında Olympiakos'a yenilmiş, ikinci haftasında ise Bayern Münih'i devirmişti.