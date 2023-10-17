Ergin Ataman'ın hedefindeki 3 Türk yıldız

Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos, Ergin Ataman'a transfer için 2 milyon euro ek bütçe verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ergin Ataman'ın hedefindeki 3 Türk yıldız
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17 Ekim 2023 13:10
Son güncelleme 17 Ekim 2023 13:49
THY EuroLeague takımlarından Panathinaikos'un başkanı ve sahibi Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman'ın isteği üzerine 1 transfer için 2 milyon euro maaş bütçesi ayırdı.

Yunanistan'ın Sportfm'in haberine göre; Ergin Ataman, NBA'den ayrılacak bir yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Önümüzdeki günlerde NBA takımları, kadrolarından gönderecekleri isimleri belirleyecek ve tahminen 150 oyuncu boşa çıkacak.

Ergin Ataman'ın özellikle 2-3 pozisyonuna transfer yapmak istediği ve Türk oyuncular Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim ve Cedi Osman'ın durumlarına göre karar alacağı öne sürüldü.

İLK 2 HAFTADA 1 GALİBİYET

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, THY EuroLeague'in ilk haftasında Olympiakos'a yenilmiş, ikinci haftasında ise Bayern Münih'i devirmişti.



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