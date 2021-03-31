Ergin Ataman: 'İkinci yarıda oyunumuza döndük'

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, Real Madrid'i deplasmanda yendikleri maçın ardından konuştu.



İlk yarıda iyi oynamamalarına rağmen son çeyrekte avantajı kaybetmeden oynamanın önemine değinen Ataman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:



"Oyuna iyi başladık ama Real Madrid'in sert savunmasına karşılık veremedik. Savunmamız bu bölümde iyi değildi, boş atışlar buldular. İlk yarıda iyi oynamadık, özellikle ana skorerlerimiz sayı üretemedi. Larkin, 17 dakikayı sayı atmadan geçirdi. İkinci yarıda kendi oyunumuza döndük, Larkin kenardan geldi. Sahadaki oyuncularımız topu iyi paylaştılar, Micic oyunu iyi kontrol etti. Larkin'in de skor bulmasıyla birlikte hücumda ritmimizi bulduk. İkinci yarıda savunmada da çok iyiydik. Pablo Laso'nun oyundan atılmasına üzüldüm ama bizim için avantaj sağladı. Üçüncü çeyreğin sonunda beş serbest atış bulduk ve son çeyrekte de avantajımızı kaybetmedik."



