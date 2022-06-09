Ergin Ataman: 'İkinci çeyrek sonucu belirledi'

ING Basketbol Süper Ligi Play-off Finali ikinci maçında Fenerbahçe Beko'ya 78-93 mağlup olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman maç sonrasında görüşlerini aktardı.



İşte Ergin Ataman'ın sözleri:



"Fenerbahçe Beko bizden daha sert ve tempolu oynadı. İkinci periyottaki performansımız maçın sonucunu belirledi. Fenerbahçe Beko saha avantajını, uyguladığı baskılı ve sert savunma ile çok iyi kullandı ve maçı kazanmayı hak etti."









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