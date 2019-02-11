Ergin Ataman: ''İdeal beşe dönüp farkı açtık''

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Banvit'iyenen Anadolu Efes'in başantrenörü, müsabakada iyi basketbol oynadıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, "İyi bir maç oldu. Banvit takımı Hakan Demir geldikten sonra iyi bir ivme yakaladı. Hücumda doğru oynadılar. Zaman zaman zorlandık. Son periyot ideal beşimize dönünce farkı açtık. Gönül istiyor ki bu tip maçlarda genç oyuncularımızdan da katkı alalım ama maalesef aldıkları dakikaları doğru kullanamıyorlar. İyi basketbol oynadık. Önümüzde Türkiye Kupası var, oraya hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.Yoğun fikstüre rağmen A Milli Erkek Basket Takımı'na oyuncu göndermeye devam edeceklerini aktaran Ataman, "Biz milli takıma oyuncularımızı gururla gönderiyoruz. THY Avrupa Ligi'nde yoğun bir tempo var. Biz bu kadar ciddi bir mücadele verirken milli takımın kadrosunun yorumunu spor yazarlarına bırakıyorum." diye konuştu.Banvit Başantrenörü Hakan Demir, maçın genelinde iyi mücadele ettiklerini dile getirdi.Demir, basketbolseverlere iyi bir oyun seyrettirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Maçın sonuna kadar savunma anlayışından kopmamaya çalıştık. Bazı pozisyonlarda kolay ribauntlar verdik. Maçın genelinde iyi bir mücadele ortaya koyduk. Anadolu Efes'i de kutluyorum. Onlar da büyük hedefler öncesi iyi bir ritim yakaladılar. Ergin Ataman'a THY Avrupa Ligi'nde oynayacakları müsabakalarda başarılar diliyorum."