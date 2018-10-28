Ergin Ataman: ''Hiçbir maçı hafife almamalıyız''

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'a 96-86 yenilen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, yaşadıkları mağlubiyetle hiçbir maçı hafife almamaları gerektiğini gördüklerini söyledi.Sinan Erdem Spor Salonu'ndan oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Ataman, galibiyetten dolayı Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı'nı tebrik etti.Eski oyuncuları Toney Douglas'ın maçta müthiş bir performans ortaya koyduğunu aktaran Ataman, "Nnoko da pota altında bizim uzunlarımıza ciddi üstünlük kurdu. Biz de bu mağlubiyetle maça iyi hazırlanamadığımızı görmüş olduk. Ligde hiçbir maçı hafife almamamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Takımı'nın başantrenörü Selçuk Ernak ise önemli bir maçtan galip ayrıldıklarını belirtti.Ligin kuvvetli takımlarından biriyle karşılaştıklarını vurgulayan Ernak, şunları kaydetti:"Bizim için önemli bir maçtı. Bu maçlar, ligin kuvvetli takımlarına karşı deplasmanda ne yapabileceğimizi görmek için önemli sınavlar. Bu sınavdan başarıyla geçtik. Geniş bir kadromuz yok fakat buna rağmen bütün oyunculardan katkı aldık. Her gün daha iyi olabilmek amacıyla yola çıktık. Sezon başında birçok konuda biraz bocaladık ama genç oyuncularımızın bize yardımcı olmaları benim için çok önemli. Anadolu Efes'e sezonun geri kalanında başarılar diliyorum."