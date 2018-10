Ergin Ataman: ''Hedef Euroleague'de play-off''

Başantrenörü, A Spor'a açıklamalarda bulundu.Ergin Ataman'ın sözleri şu şekilde;Anadolu Efes yıllarca Avrupa basketbolunda hep ekol olmuş bir kulüp.Hepimizin beklentisi yüksek. Benim kurduğum takımlarda beklentilerim hep yüksek oluyor ama kulübün de beklentileri yoksek. Bu benim için önemli. Anadolu Efes yıllarca Avrupa basketbolun da hep bir ekol olmuş bir kulüp. Onun için de son birkaç yıldaki görüntü özellikle geçen yıl ki görüntüyü silmek ve heyecan yaratmak için iyi bir transfer dönemi geçirdik ve iyi bir kadro kuruduk. Hazırlıklarımızı iyi yaptık ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdik.Sezona da iyi başladık. Cumhurbaşkanlığı kupası olsun Euroleague maçı olsun. Türkiye liginde biraz zorlandık maçlarda ama sonuçta iki galibiyetle başladık. Sezona 4'te 4'le başladık. Bu da bize ilerisi açısından ciddi anlamda moral veriyor. Ama Euroleague zorlu bir maraton ki bu hafta iki maç var. Bakalım ne olacak.Anadolu Efes'in bir gerçeği var. Anadolu Efes 3 büyükler gibi bir taraftar kitlesine sahip bir camia takımı değil. Onun içinde özellike Türkiye liginde bizim çok fazla bir taraftarız yok. Yıllarca Anadolu Efes Türk basketbolunun lokomotifi olarak ön plana çıktı. Hem Avrupa'da kazandığı maçlar, başarılar, hem de gerek Avrupa gerek NBA'e yolladığı oyuncular Türk milli takımına kazandırdığı büyük yetenekler. Türk spor severlerin Anadolu Efes'e ciddi bir sempatisi var ve Avrupa'da büyük bir saygınlığı var. Onun için Avrupa bizim için önemli. Ha Türkiye ligi sonuçta play-off'larda belli oluyor. Tabii ki orada da hedefimiz bu sene şampiyonluk olacak ama ona sonra bakacağız. Ama Euroleague'de hedefimiz 30 maçın sonunda play-ff oynamak istiyoruz. Play-Off oynadığınız da artık final-four'a aday takımlardan biri haline geliyorsunuz. Ama adım adım şu anki hedefimiz play-off'u oynamak.Bizler tabii ki biraz daha fazla yoruluyoruz çünkü her maçın ayrı hazırlığı var. Şimdi zor, kolay değil. Şöyle ki NBA'de de takımlar haftada 4-5 maç yapıyorlar ama NBA'de çok farklı ortamlar var. Takımlar maçını oynuyor akşam özel uçağına biniyor ve o uçaklan oynayacağı şehre gidiyor, dinleniyor sabah antrenmanını yapıyor akşam tekrar maç oynuyor ve tekrar uçağına atlayıp gidiyor. Çok maç oynamak bizleri yormuyor oyuncular artık alışkınlar. Bizler tabii ki biraz daha fazla yoruluyoroz çünkü her maçın ayrı hazırlığı var. Şimdi baktığınız zaman Darüşşafaka ile derbi maçı oynadık çok zor geçti. Çarşamba Zalgiris ile oynayacağız, perşembe Moskova'ya gideceğiz cuma Khimki ile oynayacağız, cumartesi döneceğiz pazar günü Bandırma'da Banvit ile oynayacağız.Bütün bunları yaparken de tarifeli uçaklarlan, pasaport kontrolünden geçecek, polis kontrolünden geçecek maçtan uçuştan önce 2 saat önce alandan olmak. Bunlar oyuncuları yoruyor. Mental ve fiziksel olarak yoruyor. Maç ve antrenman yormuyor. Yeterli kadromuz var. Ama Euroleague'de 2.3 takım dışında takımlar, oyuncular, bizler bu zorluklarla karşı karşıyayız. Önümüzdeki yıllarda Euroleague'in buna bir çözüm getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Keza önümüzdeki yıldan itibaren Euroleague 18 takıma çıkıyor. Yani bu sezon 5 hafta bu şekilde geçecek (çift maç, Çarşamba-Cuma). Önümüzdeki sezondan itibaren 9 hafta. Önümüzdeki sezon takımlar 9 hafta boyunca hafta içi 2 Euroleague maçı oynayacaklar. Ama sonuçta zevkli. Euroleague çok ciddi atılım yaptı dünya basketbolunda NBA'den sonra. Çok takip ediliyor, her maç bir final havasında geçiyor. Biz de bu ligde yer almaktan keyif alıyoruz.Micic'in performansı tam beklediğim gibi. Biz onu transfer ederken zaten tam da bunu istiyorduk Micic'ten. Çok iyi savunmacı, sert savunmacı hücumda yaratıcı özelliiğe sahip hem 1 numara hem de 2 numara oynayabiliyor. 1,96 - 97 boyu var ve genç dinamik bir oyuncu. Şu ana kadar ki performansı bizi yanıltmadı. Biz transfer dönemini çok iyi geçirdik. Bizim bu sene yaklaşık olarak 10 milyon dolar bir bütçemiz oluştu. Yönetim çok ciddi bir fedakarlık yaptı. Geçen yıl ki bütçeye yüzde 20-25 oranında gibi bir artış yaptı. Biz de onu çok iyi kullandığımızı düşünüyorum. Avrupa basketbol otoritelerinin sezon başı gözlemlerinde Anadolu Efes takımının bu bütçenin de çok daha üzerinde bir kadro yapısı oluşturdu. Bunlardan birisi de Micic. Fiyat, bütçe fayda şeyine baktığınızda performansı, verimi bizim açımızdan iyi. 4 maç oynadık bu bizim için ölçü değil. Benim için esas ölçü, sezon sonunda geleceğimiz yer. Sezon sonundaki hedeflerimizi tutturabilirsek o zaman her oyuncumuzdan da istediğimizi aldığımızı söyleyebiliriz.Her ülkede zaman zaman bu tip krizler olabiliyor. Ülkemiz bu yaz ciddi bir ekonomik kriz geçirdi. Kimsenin beklemediği sıkıntılar oluştu. Demek ki burada her türlü sıkıntıyı göz önüne alarak kulüplerimizin, federasyonun daha dikkatli olması gerekiyor. Lige katılacak takımlardan bir takım teminatlar alınması gerekiyor ki son anda ligden çekilmeler geçmiş yıllardaki borçları ödemeyip bir anda yok olmalar bunlar Türk basketbolunun son yıllarda dünya da yaratmış olduğu imajı zedeleyici durumlar. Bence federasyonun buna tedbir alması lazım. Ha kulüplerin de başarı isteniyorsa yatırım yapmak şart.O zaman da gelirlerini artırıcı formüller üretmesi gerekiyor. Kulüplerin pazarlama, fonla pazarlama, federasyonun yayın gelirleri, isim hakkı bütün bunlar artırması gerekiyor. Basketbolun ekonomisi ne kadar büyürse kulüplerin başarısı da o kadar artar. Kulüplerin görüntü anlamında değil ciddi anlamda yatırım yapması gerekiyor. Yabancı kuralını değiştirebilirsiniz, azaltabilirsiniz ama aşşağıda kaliteli oyuncu yetiştiremezseniz bu uzun dönemde kulüplerin Avrupa'daki başarısına sekte vurur. O zaman ülke basketbol ekonomisinin altyapıya da kulüpler tarafından harcanma zorunluğunun bence federasyon tarafından mutlaka getirilmesi gerekiyor. Sadece teşviklerle olmadığı açık ve net olarak ortada.