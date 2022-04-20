Ergin Ataman: 'Harika savunma yaptık'

THY EuroLeague'de play-off ilk maçında AX Armani Exchange Milan'ı 64-48 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maç sonu konuştu.



Ataman, "Bizim için garip bir maç oldu. Oyunu AX Armani Exchange Milan gibi oynadık. Kendi skorumuza ulaşamadık ama maç boyunca harika savunma yaptık. İlk yarıda Bentil'in bulduğu üç 3 sayılık basket ve verdiğimiz bir iki hücum ribaundu haricinde çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda savunmaya ek olarak, hücumda da belli dönemlerde tempoyu artırdık. Larkin ve Micic ile çözüm ürettik. Skor avantajını ele geçirdikten sonra da korumayı bildik. Seri sadece 1-0 oldu. Saha avantajını ele geçirdik. Ama seri boyunca her maç farklı olacak. AX Armani Exchange Milan harika bir takım. Perşembe gününü bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





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