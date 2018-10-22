Ergin Ataman: 'Geniş kadromuzdan faydalandık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Anadolu Efes'e 86-62 yenilen Banvit'in başantrenörü Ahmet Gürgen, "İnşallah bundan sonra sahaya daha kararlı çıkarız." dedi.

Gürgen, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma boyunca özellikle savunmada etkisiz kaldıklarını söyledi.

Anadolu Efes'i tebrik eden Gürgen, şunları kaydetti:

"Yani burada sonuçta Anadolu Efes ile oynuyorsunuz. Bu takımla oynarken çok daha sert olman lazım, temas alabilmeniz, temas verebilmeniz lazım. Bence bunu başaramadık. Bunları yapmamız için de kararlı olmak lazım. Bence bugün en büyük eksiğimiz buydu, kararlı değildik. İnşallah bundan sonra sahaya daha kararlı çıkarız. Ne yapacağımızı daha iyi yorumlarız. Sahada temas alan, sert bir takım oluruz."

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, maçın başından sonuna kadar iyi savunma yaptıklarına dikkati çekti.

Oyuncularını kutlayan Ataman, şöyle konuştu:

"Dün gece direkt Moskova'dan Bandırma'ya geldik. Bugün çok ciddi bir şekilde maçın başından sonuna kadar iyi savunma yaptık, iyi mücadele ettik. Zaman zaman çok iyi oynadık, zaman zaman hatalar yaptık ama geniş kadromuzun faydasını buralarda, özellikle THY Avrupa Ligi maçı sonrası lig karşılaşmalarında görüyoruz. Bandırma her zaman için tehlikeli bir deplasman ama tabii ki Banvit, daha genç bir kadro olarak bizim tecrübemizde değil. Onlara da ligde ve Avrupa'da başarılar diliyorum."