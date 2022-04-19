Ergin Ataman: 'Galibiyetle başlamak istiyoruz'

THY EuroLeague play-off turu ilk maçında AX Armani Exchange Milan ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, açıklamalarda bulundu.



Ataman, "Play-off'a galibiyet ile başlamak istiyoruz. AX Armani Exchange Milan takımı Ettore Messina ile çok disiplinli ve akıllı basketbol oynayan bir takım. İlk maçta az top kaybı yaparak, hücumda kendi tempomuzu yakalayıp, ribauntları da kontrol ederek galibiyete ulaşmaya çalışacağız." dedi.



Anadolu Efes'ten Bryant Dunston ise, "Şimdi play-off zamanı. Yetenekli oyuncuları olan ve iyi yönetilen bir takıma karşı oynayacağız. Topu iyi paylaşmalı ve oyunun savunma yönünde maksimum efor sarf etmeliyiz. Eğer bunları istediğimiz şekilde uygularsak ve oyunun temposunu kontrol edersek, ilk maçtan galibiyet ile ayrılacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





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