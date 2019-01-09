Ergin Ataman, galibiyetin perde arkasını anlattı!

TY Euroleague 17. hafta maçında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımını deplasmanda 79-58 mağlup eden Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman, galibiyeti değerlendirdi.Ataman, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini şöyle açıkladı:"Bu akşam farklı yaptığımız şey, enerjimizi agresif hücum etmek için kullanmamamız oldu. Kendi evimizde oynadığımız basketbolu, Moskova ve Barcelona'da da oynamaya çalıştık ve bu hataydı. Bunun yerine enerjimizi savunmada, ribauntlarda ve hücumda kontrolü elimizde tutmaya harcadık. Hızlı hücum ve geçiş oyunlarında hücumu erken zorlamadık. Bu akşam 5'e 5 set hücumu oynamaya çalıştık. Rakibimizin ritmini bulmasını engelledik ve skoru düşük tuttuk. Oyuncularım topu iyi paylaştı ve savunmada da çok iyi iş çıkarttı."