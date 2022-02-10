Ergin Ataman: 'Galibiyet için Atina'dayız!'

Turkish Airlines EuroLeague 26. hafta maçında 10 Şubat 2022, Perşembe günü Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:



"Atina'da zor ve önemli bir maça çıkıyoruz. Olympiacos'ta Kostas Sloukas ve Tyler Dorsey skorer oyuncular, Sasha Vezenkov dış şutları ile, Moustapha Fall da pota altında fiziksel olarak çok etkili. Az top kaybı ve iyi planlanmış ikili oyunlar ile sonuca gidip, savunma ribauntlarını kontrol altında tutarak Atina'dan galibiyet ile dönmek için mücadele edeceğiz."



Başarılı oyuncu Bryant Dunston ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:



"Zor bir maç olacak. Saha avantajı rakibimizde olacak. Biz de, Olympiacos da play-off'lara yükselmek için savaşıyoruz. Son dönemde olduğu gibi takım olarak oynamaya devam etmeliyiz. Bazı küçük detayları sahaya yansıttığımız takdirde sahadan galibiyet ile ayrılacağımıza inanıyorum."





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