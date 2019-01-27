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Ergin Ataman: ''Galatasaray'a bir öz güven gelmiş''

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Ergin Ataman: ''Galatasaray'a bir öz güven gelmiş''
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27 Ocak 2019 20:50
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında sahasında Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82 yenen Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son çeyrekte geriden gelerek kazandıkları için oyuncularını kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, rakiplerinin üç periyot iyi mücadele ettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ligde aldıkları son haftalardaki sonuçlar takıma öz güven getirmiş. Zorlu fikstür yorgunluğu nedeniyle maça iyi başlayamadık. THY Avrupa Ligi'nde son çeyreklerde hep kötü oynuyorduk ancak bu sefer tersi oldu. İyi bir Galatasaray Doğa Sigorta'yı 12-13 sayı geriden gelip yendik. Oyuncularımı kutluyorum."

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