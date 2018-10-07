Ergin Ataman: 'Galatasaray zor bir deplasman olmuş'

Başantrenörü'ı 73-70 mağlup ettikleri mücadele sonrasında, maça iyi başladıklarını dile getirdi.Çok iyi mücadele ettiklerini aktaran Ataman, "Maça iyi başladık. İlk çeyrekte iyi savunma yaptık ve hücumda topu iyi çevirerek boş atışlardan sayılar bulduk. Sonra da hep maçı önde götürdük. İkinci periyotta Galatasaray savunmayı sertleştirdi ve sayı bulmakta zorluk çektik. İkinci yarıda maç aynı senaryo ile geçti. Hızlı hücumlarla sayılar bularak farkı açtık ancak farkı koruyamadık. Çok gereksiz fauller yaptık. Sonuçta Galatasaray iyi bir ivme kazanmış. Galatasaray zor bir deplasman olmuş. İki puan çıkardığımız için mutluyuz. Lige iyi bir başlangıç yaptık. Şimdi THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Bayern Münih ile oynayacağımız maça odaklanacağız." diye konuştu.