Ergin Ataman: 'Futbolda Galatasaray, baskette Anadolu Efes'

Türkiye Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman Bodrum'da açıklamalarda bulundu.



Ataman, "Sporda güzel bir sezon. Burada tatilimizi değerlendirirken 1905 Bodrum Galatasaraylılar Derneği davet etti. İyi bir Galatasaraylı olarak benim de burada olmamı istediler. Galatasaray için çok güzel bir yıl oldu. Galatasaray kongre üyesi olarak bu başarı beni çok mutlu etti. Hepimizin büyük beklentisi olan Şampiyonlar Ligi'nde Okan hocayla beraber Türkiye'yi yeniden en iyi şekilde eskiden Fatih hocamızla birlikte olduğu gibi temsil edeceğine inanıyorum. Galatasaray'a gönülden desteğim devam ediyor." sözlerini kullandı.



"FUTBOLDA GALATASARAY, BASKETBOLDA ANADOLU EFES"



Galatasaray'a olan bağlılığını anlatan Ataman futbolda Galatasaray, basketbolda ise Anadolu Efesli olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes ile biz de Türkiye şampiyonu olduk. Bunun da keyfini ve gurunu yaşıyorum. Artık Atina'dayım. Oradan da yine Galatasaray'a olan bağım gönülden devam edecek. Yeni bir misyon üstlendim onu en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Milli takımda Ağustos ayında olimpiyat elemeleri var. Milli takımımızı en iyi şekilde en iyi yere getirmeye çalışacağız. Bu gece hep birlikte Galatasaray marşlarını daha gönül rahatlığı içinde söyleyeceğiz. Profesyonel olarak Türkiye'de bir kulüp çalıştırırken biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi artık Türkiye'de çalışmadığıma göre marşlara güzel bir şekilde eşlik edeceğiz. Anadolu Efes'te çok önemli bir misyon üstlendim. Çok güzel günlerim geçti. Basketbolda Anadolu Efes'teyim ama futbolda Galatasaraylı olduğumu herkes biliyor" diye konuştu.



