Ergin Ataman: ''Fenerbahçe'yi iki kez yendik, bu kez olmadı''

Uzatmaya giden maçta Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olan'te başantrenör, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Ergin Ataman'ın maç sonu değerlendirmesi şöyle;''Maça iyi başlamadık ama bu seneki en büyük özelliğimiz maçı bırakmıyor oluşumuz. Maçı bırakmayınca bir yerde skor buluyoruz. Fenerbahçe hep kaçtı, biz kovaladı. En önemli yerde de öne geçmeyi başardık. Dunston'ın 30 saniye kala atışı girmedi. Girse fark 3 olacaktı. Ardından Kalinic'in üçlüğü geldi. Larkin, faulden sonra düzgün atsa maçı kazanacaktık ama olmadı. Fenerbahçe'yi tebrik ederim. Deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilebilirsiniz, çok normal. Yakın bir maçtı, ona üzülüyorum. Üzerimizde bir şansızlık var. Milano'da da şansız bir şekilde yenildik. Fenerbahçe'yi kutluyorum.Bugün buraya çok konsantre gelmiştik. Cuma akşamı Milano'da son saniyede kaybetmiştik. Buna rağmen buraya motive geldik. Sonuçta karşımızdaki takım Avrupa'nın en iyi takımı ve onları bu sene iki kez yenmiştik. Yine yenmeye çok yaklaştık. Şimdi önümüzde Canaria maçı var. O maç bizim için çok önemli. Ona hazırlanacağız.''