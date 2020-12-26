Ergin Ataman: "Fenerbahçe'ye karşı çok önemliydi"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ergin Ataman: 'Fenerbahçe'ye karşı çok önemliydi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2020 17:01
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman, ligde 12'de 12 yaparak namağlup devam etmeleri hakkında "Bizim için önemli bir galibiyet. Namağlup serimiz devam ediyor. En yakın rakibimiz Fenerbahçe'nin 3 galibiyet önündeyiz ve lig liderliği için önemli bir durum." açıklamasını yaptı.

THY EuroLeague'le ilgili de konuşan Ergin Ataman "EuroLeague gerçekten çok zor geçiyor. Pandemi döneminde sürekli seyahat ediyoruz. Futbolda böyle bir durum yok. Ancak basketbol takımları sürekli seyahat halinde. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için