Adrien Moerman 🆚Fenerbahçe Beko



✨34 Dakika

✨25 Sayı

✨15 Ribaunt

✨1 Blok

✨1 Asist



✨5/8 İki Sayı

✨5/6 Üç Sayı pic.twitter.com/rB7sLikjgH



— Sporx (@sporx) December 26, 2020

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ile oynadığı son 10 maçın 7'sini kazandı.



✅74-57

❌73-82

✅86-76

❌69-85

✅89-74

✅79-74

✅81-73

✅79-66

❌71-80

✅85-72 https://t.co/51KIBuR1sN pic.twitter.com/HT2sDluOuL



— Sporx (@sporx) December 26, 2020

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.Ergin Ataman, ligde 12'de 12 yaparak namağlup devam etmeleri hakkında "Bizim için önemli bir galibiyet. Namağlup serimiz devam ediyor. En yakın rakibimiz Fenerbahçe'nin 3 galibiyet önündeyiz ve lig liderliği için önemli bir durum." açıklamasını yaptı.THY EuroLeague'le ilgili de konuşan Ergin Ataman "EuroLeague gerçekten çok zor geçiyor. Pandemi döneminde sürekli seyahat ediyoruz. Futbolda böyle bir durum yok. Ancak basketbol takımları sürekli seyahat halinde. Elimizden geleni yapıyoruz." dedi.