Ergin Ataman: "Fenerbahçe yine en büyük rakiplerimizden olur"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Zeljko Obradovic için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Ergin Ataman: 'Fenerbahçe yine en büyük rakiplerimizden olur'
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14 Temmuz 2020 22:19
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Zeljko Obradovic için açıklamalarda bulunurken, sarı - lacivertlilerin yine iyi bir performans göstereceğini dile getirdi.

"F.BAHÇE YİNE EN BÜYÜK RAKİPLERİMİZDEN OLUR"

Fenerbahçe'nin en büyük rakiplerinden biri olacağını söyleyen Ataman, "Obradovic'e, Türk basketboluna katkısı, emekleri için teşekkür ederim. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe'nin değişen kadrosu ve teknik ekibiyle yine en büyük rakiplerimizden biri olacağını düşünüyorum." dedi.



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