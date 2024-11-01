Ergin Ataman: 'Fenerbahçe'nin kararı beni ilgilendirmiyor'

A Milli Takım ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin milli takıma oyuncu göndermeme kararına ilişkin çarpıcı konuştu



"FENERBAHÇE UMURUMDA DEĞİL"



Sırp basınından Meridian Sports'a konu hakkında konuşan Ataman, " İlgilenmiyorum, ben milli takım koçuyum. Benim patronlarım Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türk Devleti'dir. Ben işimi yapmaya devam ediyorum ve inanıyorum ki Türkiye'deki tüm oyuncular milli takım için oynamayı seviyor. Ayrıca milli takım için oynamak çok önemli. Diğer şeyler benim alanıma girmiyor. Ben orada olacağım ve umuyorum ki tüm oyuncular o maçlarda ve ardından Avrupa Şampiyonası'nda olacaklar." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Panathinaikos'un sezon öncesi Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında Galatasaray Futbol Takımı'nın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maça gönderme yapan Ergin Ataman, maçın ardından parmaklarıyla 3-1 işareti yapmıştı.



Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Kulübü, Ergin Ataman görevde olduğu sürece A Milli Takım'a hiçbir oyuncusunu göndermeyeceğini açıklamıştı.



