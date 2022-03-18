Ergin Ataman: 'Fenerbahçe'nin istediği, oyuncularıma haksızlık'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'de Rus takımlarıyla oynanan maçlarının sayılmaması ve sonrasında oluşan puan durumuyla ilgili konuştu.



Zalgiris Kaunas maçı sonrası konuşan Ergin Ataman "Rusya'daki spor adamlarının bu işte suçu yok. Tüm sezon boyunca bütün emekleri boşa gitti. EuroLeague belki 2-3 hafta sorunun çözülmesini bekleyecek ama işler hiç kolay değil. Bu gerçek bir savaş. Ayın 21'inde de karar verileceğini düşünüyorum. Sıralama için ise… Bence bunu kulüplere sormanız gerek, hangi sıralama için oy verdiler. Bence bu çok komik. Her takım kendi avantajına yönelik oy verdi. Bu durumda bence organizasyon daha güçlü olmalı ve karar vermeli. Bu şekilde kimse bir şey söyleyemez. EuroLeague çok önemli bir turnuva. Mesela bakın, biz şu anda Fenerbahçe ile problem yaşıyoruz. Çünkü Rus takımlarına karşı 3'te 3 yapmışlardı ve büyük bir avantaj kaybettiler. Bizden diğer seçeneğe oy vermemizi istediler. Ancak bu benim oyuncularıma karşı adil olmazdı. Bizim oy verdiğimiz senaryo bize daha çok avantaj sağlıyordu. Play-off'ları garantilememizi sağlayacaktı belki de. Alınacak 1 galibiyetle de muhtemelen garantileyeceğiz. Hala ilk 4 için uğraşıyoruz. Bu problem Fenerbahçe ve bizim aramızdaydı. Bence bir kulübe hangi senaryoya oy vereceğini sormak saçma. Bu turnuvada herkes kendi kararını veriyor. Tüm kulüpler de bunu kabul etmeli." açıklamasını yaptı.



Ergin Ataman ayrıca "EuroLeague bunu kulüplere bırakmadan kendisi karar vermeliydi. Aslında burada ceza almak da istemiyorum, çünkü bu sezon ödediğim cezalarla EuroLeague'in sponsorlarından birisi oldum. Yine de bu benim kişisel fikrim. Eğer kendi kararlarını kendileri verseydi kimse bir şey diyemezdi. Belki birileri eleştirirdi ancak o kadar. Monaco ve Kızılyıldız mesela oylamada yoktu. Bence CSKA'dan daha çok oylama hakları var. Çünkü CSKA oynamayacak. Bence bir şeyler yanlış yapıldı. Kulüplerle de problem yaşandı. Umuyorum EuroLeague ilerde bu tip kararları kendi verir. Umarım ben de ceza almam çünkü bunun hakkında çokça konuştum." dedi.





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