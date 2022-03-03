Ergin Ataman: "Fenerbahçe maçı, kalan en zor maç"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve takımın tecrübeli isimlerinden James Anderson, THY EuroLeague'deki Fenerbahçe Beko karşılaşması öncesi konuştu.

, Fotoğraf; EPA
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Ergin Ataman: 'Fenerbahçe maçı, kalan en zor maç'
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03 Mart 2022 15:37
THY EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman ve tecrübeli oyuncu James Anderson açıklamalarda bulundu.

Ergin Ataman şu açıklamaları yaptı:

"Ülkemizi Avrupa'da en iyi şekilde temsil eden iki takım arasındaki EuroLeague derbisinde iyi basketbol ve iyi mücadele ile kazanmak istiyoruz. Normal sezonda kalan dokuz maç final havasında geçecek ve geniş bir kadrosu olan Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız maç, kalan en zorlu maçımız. Form durumumuz iyi ancak önceki maçlar bu karşılaşma için ölçü olmaz. Taraftarımızın itici desteği ile çıkışımızı sürdürmeliyiz."

James Anderson ise şu ifadeleri kullandı:

"Evimizde kritik bir karşılaşmaya çıkacağız, artık her maç play-off'lar için büyük önem taşımakta. Zorlu bir mücadele olacak ama son dönemde oynadığımız oyunu sahada ortaya koyabilirsek karşılaşmadan galibiyet ile ayrılacağımızı düşünüyorum."

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