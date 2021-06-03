Ergin Ataman: 'Fenerbahçe karşısında mükemmel oynadık'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko'yu 111-71 yenerek final serisinde 1-0 öne geçtikleri maçın ardından konuştu.



İyi oynadıklarını kaydeden Ataman, "Bir antrenmanla çıktığımız final serisinde, Fenerbahçe karşısında mükemmel oynadık. Çok farklı kazandık ama bu bir şey ifade etmez, fark açılınca biraz bıraktılar. 1-0 öne geçtik. Fenerbahçe kaliteli bir takım." ifadelerini kullandı.



