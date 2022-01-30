Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçında yok

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Fenerbahçe Beko maçında olmayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko maçında yok
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30 Ocak 2022 14:04
Anadolu Efes Kulübü, başantrenör Ergin Ataman'ın geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle pazar günü oynanacak Fenerbahçe Beko maçında görev yapamayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Ergin Ataman, yaşadığı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle Fenerbahçe Beko müsabakasında takımımızın başında sahaya çıkamayacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca, tecrübeli antrenöre yapılan yeni tip koronavirüs testinin ise negatif çıktığı belirtildi.

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