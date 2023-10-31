Ergin Ataman: 'Dün gece uyuyamadım'

Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, Olympiakos derbisi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ataman maç sonu yaptığı açıklamada geceyi uykusuz geçirdiğini söyleyerek başladı ve şu açıklamaları yaptı:
"Çok yoğun duygular yaşıyorum. Zor günler geçirdik ve dün gece uyuyamadım. Sahada savaşan bir takım olduğumuzu gösterdik. Euroleague'deki maçta tempoyu kontrol edememiştik ve kaybetmiştik. Oyuncularımın performansından çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Ataman maç sonu yaptığı açıklamada geceyi uykusuz geçirdiğini söyleyerek başladı ve şu açıklamaları yaptı:
"Çok yoğun duygular yaşıyorum. Zor günler geçirdik ve dün gece uyuyamadım. Sahada savaşan bir takım olduğumuzu gösterdik. Euroleague'deki maçta tempoyu kontrol edememiştik ve kaybetmiştik. Oyuncularımın performansından çok mutluyum" ifadelerini kullandı.