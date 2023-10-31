Ergin Ataman: 'Dün gece uyuyamadım'

Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, Olympiakos derbisi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.



Ataman maç sonu yaptığı açıklamada geceyi uykusuz geçirdiğini söyleyerek başladı ve şu açıklamaları yaptı:



"Çok yoğun duygular yaşıyorum. Zor günler geçirdik ve dün gece uyuyamadım. Sahada savaşan bir takım olduğumuzu gösterdik. Euroleague'deki maçta tempoyu kontrol edememiştik ve kaybetmiştik. Oyuncularımın performansından çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



