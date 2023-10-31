Ergin Ataman: "Dün gece uyuyamadım"

Ergin Ataman, Olympiakos zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; Imago
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Ergin Ataman: 'Dün gece uyuyamadım'
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31 Ekim 2023 02:14
Panathinaikos'u çalıştıran Ergin Ataman, Olympiakos derbisi zaferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ataman maç sonu yaptığı açıklamada geceyi uykusuz geçirdiğini söyleyerek başladı ve  şu açıklamaları yaptı:

"Çok yoğun duygular yaşıyorum. Zor günler geçirdik ve dün gece uyuyamadım. Sahada savaşan bir takım olduğumuzu gösterdik. Euroleague'deki maçta tempoyu kontrol edememiştik ve kaybetmiştik. Oyuncularımın performansından çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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