THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında 18 Ocak Cuma akşamı Darüşşafaka Tekfen'i konuk edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, son sırada olmasına rağmen rakiplerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.Ataman, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Darüşşafaka Tekfen'in iyi basketbol oynayan, dinamik ve atletik bir takım olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Ligi'nde rakiplerine karşı sürekli çok ciddi bir direnç gösteriyorlar ve zaman zaman da önemli galibiyetler almayı başaran bir takım. Kendi sahamızda seyircimizin de vereceği motivasyon ile birlikte mutlaka kazanmak istediğimiz bir maç olacak." ifadelerini kullandı.Lacivert-beyazlı oyuncu Metecan Birsen ise önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayarak, "Play-off yolunda galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Darüşşafaka Tekfen maçına herkesi bekliyoruz. Kendimize inancımız tam." değerlendirmesinde bulundu.