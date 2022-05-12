Ergin Ataman'dan turnuvaya eleþtiri: 'Þartlar çok kötü'

A Milli Basketbol Takýmý, 2022 Avrupa Þampiyonasý A Grubu'nda 3 Eylül Cumartesi günü Bulgaristan ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný tamamladý.



Baþantrenör Ergin Ataman yönetiminde A Grubu maçlarýnýn oynandýðý Tiflis Arena'da gerçekleþtirilen antrenmanda milliler, taktik ve þut çalýþmasý yaptý.



Antrenmanýn ardýndan basýn mensuplarýna açýklamada bulunan Ergin Ataman, þampiyonaya Karadað galibiyetiyle baþladýklarýný hatýrlatarak, "Kötü oynadýðýmýz bir günde maçý kazanmak çok önemliydi. Keza turnuvaya baktýðýnýz zaman sürpriz sonuçlar olabiliyor. Dün burada Belçika, ev sahibi Gürcistan'ý yendi. Bizim çapraz grubumuzda Almanya þampiyonanýn en büyük favorilerinden Fransa'yý yendi. Onun için galibiyetle baþlamak çok önemli." diye konuþtu.



Ergin Ataman, bugün oyuncularla Karadað maçýnýn kritiðini yaptýklarýný anlatarak, "Hedefimiz büyük, bunun için de hatalarýmýzý en aza indirmemiz lazým. Takýmýmýn iyi oynadýðýný görmek istiyorum. Hem hücum hem savunmada daha akýþkan görmek istiyorum. Turnuvanýn ilk gününün vermiþ olduðu heyecan da olabilir. Biraz konsantrasyon eksikliði de olabilir. Atmosfer burada çok kötü. Gürcistan maçý dýþýnda seyirci olmuyor. Buna raðmen galibiyetle baþladýk. Yarýnki maç yine çok önemli olacak." ifadelerini kullandý.



Tecrübeli baþantrenör, Bulgaristan'da öne çýkan oyuncular Aleksandar Vezenkov ve Dee Bost ile ilgili soruyu þöyle yanýtladý:



"Kaðýt üstünde takýmlarý zayýf ya da kuvvetli olarak deðerlendirmemek lazým. Bulgaristan takýmýnda yakýndan tanýdýðýmýz Vezenkov, çok kaliteli bir oyuncu. Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'inde olan bir oyuncu. Dee Bost, bu sezon Galatasaray'da müthiþ bir oyun ortaya koydu. Bunlar en önemli oyuncularý ama Bulgaristan, dýþ þutlarý iyi olan ve savunmayý yumuþak tuttuðunuz zaman her an tehlike oluþturacak bir takým. Sahaya gücümüzü koyup, yarýn mutlak þekilde gelip gelmeye çalýþacaðýz. En azýndan iki galibiyeti cebimize koymak istiyoruz. Gruptan çýkmak için yarýnki Bulgaristan maçý son derece önemli olacak."



Ergin Ataman, milli oyuncu Furkan Korkmaz'ýn geçirdiði bel spazmý nedeniyle antrenmanda yer almadýðýný aktararak, "Furkan'ýn bir bel spazmý var. Dün öðlen baþladý. Burada þartlar maalesef çok iyi deðil. Otelden antrenman salonuna en az 45-50 dakikada geliyoruz. Son derece olumsuz koþullar var. Furkan'ý dün iðneyle oynattýk, doktorlar bugün otelde kalmasýnýn daha doðru olacaðýný söyledi. Otobüs yolculuðu çok uzun sürdüðü için otelde býraktýk. Yoksa normalde buraya gelip antrenmaný izlerdi. Yarýn durumunu deðerlendireceðiz." þeklinde görüþ belirtti.







