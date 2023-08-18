Ergin Ataman'dan taraftara çağrı

A Milli Erke Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde İsveç karşısında alınan 105-84'lük galibiyetin ardından konuştu.



Ataman, "Çok iyi basketbol oynadık, oyuncularımı kutluyorum. Takımlar denk değil ama sonuçta bir yarı final maçı. Finale çıktığımız için mutluyuz. Hedef maç Hırvatistan maçı. Zor olacak. Hırvatistan çok güçlü bir takım. Çok tecrübeli oyuncuları var. Teknik taktiğin öne çıktığı bir maç olacak." dedi.



Hırvatistan finali için taraftara da mesaj yollayan deneyimli başantrenör, "Bugün atmosfer muhteşemdi, Pazar günü de taraftarımızın gücüne ihtiyacımız olacak. Hırvatistan'ı yenip Olimpiyat yolunda İstanbul'dan çıkmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.



