Ergin Ataman'dan Real Madrid maçı açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'deki Real Madrid maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman'dan Real Madrid maçı açıklaması
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09 Kasım 2022 22:05
THY Euroleague yedinci hafta maçında 10 Kasım 2022, Perşembe günü İspanya'nın Real Madrid takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini aktardı.

Ataman, "Real Madrid her pozisyonda çok geniş bir rotasyona sahip bir takım. Kazanmak için kontrollü hücuma ve ribauntlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. 2022 Euroleague Final Four Finali sonrası Real Madrid ile ilk kez karşılaşacağız ve çok sert bir mücadelenin ve ağır bir atmosferin bizi beklediğini biliyoruz. Kapasitemizi tam olarak ortaya koymalıyız." dedi.

Anadolu Efes'in başarılı isimlerinden Achille Polonara ise karşılaşma ile ilgili, "Yetenekli ve tecrübeli oyunculardan kurulu çok iyi bir takım ile karşılaşacağız. Biliyoruz ki, bu maçtan galip ayrılmamız için oyunun fiziksel yönünü iyi oynamalıyız ve onların potansiyelini sınırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

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