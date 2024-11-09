Ergin Ataman'dan Olympiakos yenilgisi sonrası özeleştiri

Turkish Airlines EuroLeague'in sekizinci haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, ezeli rakibi Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Olimpiakos, Panathinaikos deplasmanında parkeden 94-89 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından Olimpiakos galibiyet sayısını 5'e yükseltti. Panathinaikos ise 3'üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.



Karşılaşma sonrası Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.



'BÜYÜK BİR HATA YAPTIM'



Ergin Ataman'ın açıklamaları şu şekilde:



"Olympiakos bugün kazanmayı hak etti. Mental açıdan bize göre çok daha hazırlardı, bunu maça yaptıkları başlangıçla gösterdiler. Bizse maça çok zayıf başladık, 9-1'lik bir seri yedik. Evinizde derbiye bu kadar yumuşak başlayamazsınız. Sonrasında ise tüm maç aynı şekilde geçti. Olympiakos öndeydi, bizse onları yakalamaya çalıştık. Yeterince enerjik oynamadık, açıkçası ben de ilk yarının sonunda büyük bir hata yaptım. Mola almakta geciktim, devre sonunda kullandığımız şutu kaçırdık ve dönüşünde basket faul oldu. Bu yüzden soyunma odasına sekiz sayı geride gittik. İkinci yarıda ise maça geri döndük ama savunmada utanç verici hatalar yaptık, Fournier'e boş şutlar verdik. O da son bölümde çok zor bir üçlük attı, kritik bir anda takımını öne geçirdi. Devamında bugün en iyi oyuncumuz olan Hernangomez turnikeyi kaçırdı ve hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık.



'RÖVANŞI ALDILAR'



Sporda işler böyledir. Çok zor atmosferlerde 3-4 maç kazanıp en iyisi olduğunuzu düşündüğünüz zaman rahatlayabiliyorsunuz. Bugün de böylesine önemli bir maçta rahat oynadık. Olympiakos ise bizim tam tersimizdi. Ligde iki hafta önce bize mağlup oldular, bu yüzden bu maça çok daha hırslı çıktılar. Geldiler ve rövanşı aldılar. Bugün kazanmayı tamamen hak ettiler, koç Bartzokas'ı kutlarım. Maça bizim sistemimiz olan üç kısalı sistemle başladılar, bu denemeleri işe yaradı.



'BENİM İÇİN İYİ BİR DERBİ OLMADI'



Seyirciler için keyifli bir derbiydi ama koç olarak benim için hiç iyi bir derbi olmadı. Derbide evimizde 94 sayı yedik, bunun olmaması lazımdı. Olympiakos çok iyi bir takım, kaliteli bir kadroları ve harika bir takım kimyaları var. Elbette biz de çok iyi bir takımız ama ligde başka iyi takımlar da var. Açıkçası spektaküler bir derbiydi ama iç saha takımı olarak bugün spektaküler değil, agresif oynamamız lazımdı. Savunmada çok daha fiziksel oynamalıydık. Böyle maçlarda atmosferin de harika olması lazım. Evet, bugün güzel bir atmosfer vardı ama yeterince sert değildi, daha çok bir 'şov' gibiydi. Açıkçası bugün Partizan ve Kızılyıldız salonlarında gördüğüm atmosferi görmedim. Ben, oyuncular, atmosfer… Bugün hepimiz yumuşaktık. Bugün yeterince sinirli değildik. Bugün bir arada yeterince iyi mücadele edemedik. Hepimiz kazanacağımızı düşündük, bugün sanki şov ve kutlama yapmak için bir araya gelmiş gibiydik. Basketbolda şov yaparak değil, mücadele ederek kazanırsınız. Olympiakos bugün çok iyi mücadele etti ve kazandı."



