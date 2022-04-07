Ergin Ataman'dan Milli Takım açıklaması!

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nın başına geçeceği iddialarına yanıt verdi.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ergin Ataman'dan Milli Takım açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Nisan 2022 11:33
THY Euroleague'de erteleme maçında Anadolu Efes sahasında Bayern Münih'i 81-76 yendi. Play-off'a kalmayı garantileyen Lacivert-Beyazlılarda Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.

Ataman, maçla ilgili "Tekrar yola çıktık. Bu yol, şampiyonluk yolu. Herkes gücümüzün farkında. Milano'yla eşleşeceğiz gibi duruyor. Onlara iki maçı da kaybettik ama play-off'lar başka... Kendimizi F4'e atarsak, şampiyon oluruz." diye konuştu.

MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

TBF'nin başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayırmasıyla Ergin Ataman'ın ismi Milli Takım için geçiyordu. Bayern Münih maçının ardından ise tecrübeli çalıştırıcı Milli Takım ile ilgili "Henüz somut bir adım yok" diyen Ataman, "Önümüzdeki günlerde Federasyon yetkilileri ile görüşeceğimiz doğru. Yeniden iş birliği yapma olabilir" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, 2014-2016 yılları arasında A Milli Takımı çalıştırmıştı. 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.