Ergin Ataman'dan Milli Takım açıklaması!

THY Euroleague'de erteleme maçında Anadolu Efes sahasında Bayern Münih'i 81-76 yendi. Play-off'a kalmayı garantileyen Lacivert-Beyazlılarda Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.



Ataman, maçla ilgili "Tekrar yola çıktık. Bu yol, şampiyonluk yolu. Herkes gücümüzün farkında. Milano'yla eşleşeceğiz gibi duruyor. Onlara iki maçı da kaybettik ama play-off'lar başka... Kendimizi F4'e atarsak, şampiyon oluruz." diye konuştu.



MİLLİ TAKIM SÖZLERİ



TBF'nin başantrenör Orhun Ene ile yollarını ayırmasıyla Ergin Ataman'ın ismi Milli Takım için geçiyordu. Bayern Münih maçının ardından ise tecrübeli çalıştırıcı Milli Takım ile ilgili "Henüz somut bir adım yok" diyen Ataman, "Önümüzdeki günlerde Federasyon yetkilileri ile görüşeceğimiz doğru. Yeniden iş birliği yapma olabilir" ifadelerini kullandı.



Ergin Ataman, 2014-2016 yılları arasında A Milli Takımı çalıştırmıştı.



