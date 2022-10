Ergin Ataman'dan Larkin açıklaması

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ligde Aliağa Petkimspor karşısında aldıkları 89-79'luk galibiyeti değerlendirdi.



Ataman, "Maçın ilk yarısında yürüyerek sahada basketbol oynamaya çalıştık. Hiçbir fiziksel mücadeleye girmedik, hiçbir bire bir pozisyonda savunma yapmayınca tabii ki Aliağa takımı da 10 tane üçlük buldu çünkü sürekli birebir de geçirdiğimiz için yardımlardan üçlük buldular. Soyunma odasında konuştuk. İkinci yarı sert, fiziksel mücadeleye girdik, birebirleri daha iyi savunduk ve öyle olunca da hızlı hücumdan sayılar bulup maçı kırmayı başardık. İki farklı devre. Bugün tekrar şunu gördük ki oyunculara da söyledim; ilk yarıdaki gibi yürüyerek oynadığımız zaman Türkiye Ligi güçlü bir lig her maç zora girer, her takıma kaybedebilirsiniz. Fakat ikinci yarıdaki gibi fiziksel gücümüzü ortaya koyduğumuz zaman da yenilmesi zor bir takımız." dedi.



Deneyimli başantrenör, maç değerlendirmesi için ayrıca, "Maçı zor kırdık, son periyotta kırabildik. Ondan sonra da son 5 dakikada as oyuncuları çıkarıp bench oyuncularıyla devam ettik." ifadelerini kullandı.



Son olarak sakatlığı bulunan Larkin için konuşan Ergin Ataman, "Shane Larkin'in bu hafta 14 Ekim'de kontrolü var. Cumartesi Amerika'ya gitti. Tahmin ediyorum 4-5 hafta daha oynayamaz. Durumunu hafta hafta değerlendireceğiz ama EuroLeague'de en az 6-7 maç daha oynayabileceğini zannetmiyorum" diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ