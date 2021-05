Ergin Ataman'dan İspanyol medyasına 'ayar'

Turkish Airlines Final Four final maçının basın toplantısı karşılaşmanın oynanacağı Lanxess Arena'da düzenlendi. Finalde FC Barcelona ile oynayacak Anadolu Efes'te basın toplantısına baş antrenörve başarılı oyuncukatıldı.Ergin Ataman, Basın toplantısında" sözleriyle İspanyol basınına ve Barcelona'ya gönderme yaptı.Başantrenör Ergin Ataman toplantıda şöyle devam etti: "İki takım da zorlu yarı final maçları oynadılar. Şimdi Final Four finalinde karşılaşacağız, bizim için üst üste ikinci final olacak. Henüz dinlenme ya da antrenman yapma fırsatımız olmadı. Pazar günü için en iyi şekilde hazırlanacağız ve maça hazır olacağız. İki takıma da şans diliyorum."Toplantıda söz alan basın mensuplarının sorularına ise Ataman şöyle cevap verdi: "Benim Türk koç olarak Euroleague'i kazanıp, kazanmamam çok önemli değil. Önemli olan Anadolu Efes'in yıllardır süren güzel basketbolunu bir kupayla taçlandırması. Oyuncularımın da bu yolda ellerinden gelenin en iyisini vereceklerine inanıyorum. Her maçın ayrı bir hikayesi var, bazı maçları son anda kaybettik, bazılarını son anda kazandık. Rakiplerini en fazla farkla yenen takımız ama dün son çeyrekte sıkıntı yaşadığımız da bir gerçek. Bu Final Four'a katılan her takımda benzer baskı var, hepimiz kazanmak istiyoruz. Euroleague'in ilk gününden beri bu baskıyı hissediyoruz. Geçen sene kazanma şansımızı pandemi sebebiyle kaybettiğimizden beri bu böyle. Barcelona ile oynadığımız her maç çok stresliydi, yarın da böyle olacaktır. Hangi takımın oyuncuları daha iyi performans gösterirse, kupayı o kazanacak."Shane Larkin ise görüşlerini şöyle ifade etti: "Şampiyonluk maçına çıkmak hedefimizdi, dolayısıyla burada olup, bu fırsatı elde ettiğimiz için çok mutluyum. İki takıma da başarılar diliyorum. Her maçı ayrı ayrı düşünmek gerekiyor, final maçı çok zor olacaktır. Savunmada da, hücumda da agresif olmak gerekiyor. Bu maçı, normal sezonda oynadığımız bir maçla kıyaslamak doğru olmayacaktır. Vitoria'daki Final Four tecrübemiz bizim için çok önemli, bir çoğumuz için ilk final four deneyimiydi. Belki şampiyon olamadık ama bu seviyede oynamayı öğrendik. Real Madrid ile oynadığımız play-off serisinde maçların sonunda biraz rahatladık, hepimiz insanız ve hata yapabiliyoruz. Dün de benzer bir maç yaşadık ama eğer konsantrasyonumuzu kaybetmezsek kazanabileceğimizi biliyoruz. Ergin Ataman'ın oyun felsefesi, bana ihtiyacım olan özgürlüğü sağlıyor. Bunun için çok teşekkür ediyorum, pazar günü de takım için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağım."