Ergin Ataman'dan Galatasaray başkanlığı için açıklama

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda şampiyon olarak unvanlarını korumak istediklerini söyledi.



Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman ile ABD'li oyuncusu Bryant Dunston, medya günü etkinliğinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.



Üst üste 3. kez Dörtlü Final'de yer almaktan duydukları heyecanı dile getiren Ataman, "Bu sezon zorlu bir lig maratonu ve play-off serisi neticesinde Dörtlü Final oynama hakkı elde ettik. Avrupa basketbolunun hep zirvesinde olabilmek büyük başarı. Son şampiyon unvanıyla yarı final maçını geçip, finale uzanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk unvanımızı korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Yarı finalde karşılaşacakları Olympiakos'un yanı sıra Real Madrid ve Barcelona'nın çok güçlü takımlar olduğuna vurgu yapan deneyimli başantrenör, "Ciddi rakipler var. Güzel bir Dörtlü Final olacağı kesin. Bir tarafta Türk-Yunan derbisi. Diğer yarı finalde Real Madrid ile Barcelona arasında El Clasico olacak. Rakipler çok güçlü. Kendimize, tecrübemize ve heyecanımıza güveniyoruz. Bir kez daha kupayı Türkiye'ye getirmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.



Dörtlü Final öncesi herhangi bir baskı hissetmediğini aktaran Ergin Ataman, şu görüşleri paylaştı:



"Bende bir baskı yok. Alıştım artık. 3'ü üst üste olmak üzere beşinci Dörtlü Final'im. İlk finale çıktığımızda çok heyecanlıydım. İkincisinde kazanacağıma çok güveniyordum. Bu kez üzerimde herhangi bir baskı yok. Çok zor bir sezon geçirdik. Sezonun ilk yarısında bu takımın misyonunu doldurduğu konuşuluyordu. İkinci yarıda ibreyi yukarı çevirdik ve Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdik. Final oynamayı seven bir takımız. Tek maçlarda kaybettiğimiz final çok az. Bu konuda bir endişem yok. Kolektif sporlarda günlük performans çok önemli. Oyuncuların o günkü form durumları çok önemli. Önümüzdeki 10 günde yapacağımız antrenmanlarla bunları en üst seviyeye getirmeye çalışacağız."



Sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Rodrigue Beaubois ile Krunoslav Simon'un son durumuyla ilgili de bilgi veren Ataman, "Beaubois ve Simon'u ligde kullanmayacağız. Micic'in hafif sakatlığı var. Beaubois ile Simon'u yarı finale yetiştirmeye çalışıyoruz. 1,5 aydır maç oynayamıyorlar. En azından Dörtlü Final'de 10-15 dakika katkı verecek seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Takım antrenmanlarında son durumlarını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



"Başkanlık hayalimi nadasa aldım"



Ergin Ataman, kongre üyesi olduğu Galatasaray Kulübünün başkanlığını üstlenme hayaliyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi:



"Burada çok önemli bir misyon üstlenmiş durumdayım. Bunun üzerine A Milli Takım görevi verildi. Hedefimiz ilk Avrupa şampiyonasında şampiyon olmak. Başkanlık hayalimi nadasa aldım. Son dönemde kongrelere gitmedim. Çok da canım sıkıldı. Şu anda oluşan ortam ve kaos süreci can sıkıcı. Şu an için bu düşüncemde bayağı bir fren yaptığımı söyleyebilirim. Şu kaos ortamını ve genel kuruldaki çekişmeleri gördükten sonra biraz soğudum. 2026 demiştim. Zaten 3-4 sene var. Belki ortalık biraz daha yatışır. Şu an beklemedeyiz."



Dunston: "Takım kimyamız çok iyi"



Anadolu Efes'in deneyimli oyuncusu Bryant Dunston ise Dörtlü Final öncesinde takım olarak çok iyi durumda olduklarını belirtti.



Çok uzun ve zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını anlatan Dunston, "Sezona hafif zorluklarla başlasak da sıralamada yukarı çıktık. Zor bir AX Armani Exchange Milan serisini geride bıraktık. Yarı finalde karşılaşacağımız Olympiakos zorlu bir rakip. Zorlu bir atmosfer olacak. Bu tip maçlara alışığız. Takım kimyamız çok iyi. Tek bir hedefimiz var. Buna odaklandık. Hedefimizi biliyoruz. Maç maç gideceğiz. Hedefimiz finale ulaşmak olacak. En büyük isteğimiz bu." diye konuştu.



Dörtlü Final'deki ilk maçta eski takımı Olympiakos'a karşı oynayacağının hatırlatılması üzere 35 yaşındaki pivot, "Eski takım arkadaşlarımla ve koçumla karşılaşacağım. Hava atışından sonra sahada arkadaşlık kalmıyor. Zor bir maç olacak. Çok iyi durumdayım. Çok iyi eşleşmeler olacak. Olympiakos çok iyi uzunlara ve atletik oyunculara sahip. Pleiss ile birbirimizi sürekli destekliyoruz. Kendimizi güveniyoruz. Umarım fiziksel mücadelelere cevap vereceğiz ve ribauntlarda üstünlük sağlayacağız." ifadelerini kullandı.





