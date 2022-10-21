Ergin Ataman'dan Fenerbahçe maçı açıklaması

THY EuroLeague'de ALBA Berlin'i 78-74 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.



Ataman, "Kötü basketbol oynadık. Böyle oynamayayız. Topu paylaşmalıyız. Dunston'dan iyi katkı aldık özellikle son çeyrekte ama bu bizim basketbolumuz değil. Sonuçta kazandık ve bugüne kadar kaybetmemiş bir takıma ilk yenilgisini tattırdık" dedi.



Ergin Ataman, sözlerine, "Çok iyi bir takımız ama son dönemde üst üste aldığımız iki mağlubiyet sebebiyle takımda baskı oluştu. Hücumda iyi oynayamamamızın nedeni de hücumda sadece Vasilije Micić ve Will Clyburn'ü kullanmamız. Zaten bu iki oyuncu atış sayıları ve isabet oranlarıyla ne kadar yük taşıdıklarını gösterdiler. Özellikle perde oyunlarında ve alçak post oyunlarında çok istediğimiz seviyeye ulaşamadık. Tabi ki bu da Alba Berlin gibi takımlara karşı size sıkıntı yaratıyor. Hemen açık sahaya çıkıp oyunu hızlandırıp, sizi cezalandırabiliyorlar. Bryant Dunston'ın son çeyrekteki savunma eforundan da çok mutluyum." diye devam etti.



Son olarak THY EuroLeague'de gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe Beko derbisi sorulan deneyimli başantrenör, "Evet, Fenerbahçe'yi çok net bir skorla yendik Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ama o gün de söyledim kötü oynadığımızı. Şimdi de biz iyi oynamıyoruz, onlar iyi oynuyor gibi gözüküyor. Fenerbahçe çok iyi bir takım, biz de iyi bir takımız. Sonuçta bir derbi" diye cevap verdi.





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