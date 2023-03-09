Ergin Ataman'dan Fair-Play mesajı

Turkish Airlines Euroleague 28. hafta maçında 10 Mart 2023, Cuma günü İsrail'in Maccabi Playtika Tel Aviv takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman açıklamalarda bulundu.Karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıklayan deneyimli antrenör Ergin Ataman, Fair-Play mesajı da verdi;"Maccabi Playtika Tel Aviv maçı play-off için en önemli maçımız... Eksiklerimize rağmen taraftarımızın yaratacağı atmosfer ve motivasyon ile mutlaka kazanacağız. Her zaman centilmenliği ve sporu güzelleştiren Fair-Play ruhunu sahaya yansıtan taraftarımızın güzelliğini dün akşam bir kez daha anladım. Belgrad'da dün akşam tüm Kızılyıldız taraftarının maç boyunca susmaksızın şahsıma ettiği küfürler, spor ve EuroLeague organizasyonu adına utanç vericiydi."