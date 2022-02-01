Ergin Ataman'dan CSKA deplasmanında galibiyet şifreleri

CSKA Moskova ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman'dan CSKA deplasmanında galibiyet şifreleri
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01 Şubat 2022 16:22
Turkish Airlines Euroleague 24. hafta maçında 2 Şubat 2022, Çarşamba günü Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile deplasmanda mücadele edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıkladı. İşte Ergin Ataman'ın sözleri:

"CSKA Moskova'da Alexey Shved çok formda. Onun üzerinde baskı kurup, skorunu düşürmemiz gerekiyor. Ayrıca Will Clyburn'un birebir oyunları, Johannes Voigtmann'ın dış atışları ve Nikola Milutinov'un hücum ribauntlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Savunma ribauntları, hücumda kontrollü oyun ve doğru şut seçimleri ile sahaya galibiyet için çıkacağız."

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