Ergin Ataman: 'Crocker kaçırınca Doğuş Balbay...'

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Khimki Moskova deplasmanında 85-84 kazanılan maçın ardından açıklamalarda bulundu."30 dakika boyunca kusursuz bir basketbol oynadık ve Shved'in savunma hatalarından faydalanarak skorda önde kalmayı başardık. Ardından, Shved üçlükler atmaya başladı. Biz de boş şutlar ve serbest atışlar kaçırdık. Ardından, Doğuş'un inanılmaz şutuyla maçı kazanan olduk.Biz yeni bir takımız ve basketbolumuzu geliştirmeye ihtiyacımız var. Çok hata yapıyoruz. 10 sayı öndeyken bir anda hatalarla geri düşüyoruz. Fakat, EuroLeague'de iki deplasman maçı kazanmak çok önemli.Crocker ilk serbest atışı kaçırınca hemen Doğuş'u oyuna aldım, çünkü o çok hızlı bir oyuncu. Oyuncularıma içeri girin dedim ama Doğuş şut attı ve açıkçası onun en iyi özelliği üçlüğü değildir. Birçok harika özelliği vardır ama üçlükler bunlardan biri değildi ama attı ve bize maçı kazandırdı."