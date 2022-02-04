Ergin Ataman: 'Çok önemli bir galibiyetti'

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 25. haftasında Sinan Erdem'de ağırladığı Asvel'i 78-72 mağlup etti. Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



"2 GÜN ÖNCE DAHA İYİYDİK"



Birçok şut kaçırdıklarını söyleyen Ataman: "Hücumda nasıl bir gün geçireceğini bilemezsin. 2 gün önce daha iyiydik. Bugün yine birçok şut kaçırdık. Birçok top kaybı yaptık. İkinci yarıda iyi savunma yaptık, çok top çaldık, hızlı hücumlar yaptık. Larkin de kendi sayılarını buldu." ifadelerini kullandı.



"ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ"



Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "EuroLeague'de her maç zor. Asvel iyi bir takım. Asla pes etmediler. Bizim için önemli bir galibiyetti" dedi.





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