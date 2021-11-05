Ergin Ataman: "Çok kötü bir mağlubiyet aldık"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Zenit maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ergin Ataman: 'Çok kötü bir mağlubiyet aldık'
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05 Kasım 2021 22:57
Basketbol THY EuroLeague'nin 8. haftasında ağırladığı Rus ekibi Zenit'e 90-79 mağlup olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, çok kötü oynadıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, "İkinci çeyrekten itibaren oyun disiplinini kaybettik. Hücumda hatalar yaptık. Zenit, üst üste son saniye üçlükleri buldu. Panik yaptık ve kontrolü kaybettik. Son periyotta geri dönmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Çok kötü bir mağlubiyet aldık. Çok kötü oynadık. Takımdaki sıkıntıları analiz edeceğiz. Zenit mükemmel oynadı ve galibiyeti hak etti." ifadelerini kullandı.


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