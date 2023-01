Ergin Ataman: 'Çok iyi değildik'

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, ASVEL karşısında alınan 78-72'lik galibiyetin ardından görüşlerini aktardı.



Ataman, "Bence çok iyi bir basketbol oynadık diyemem. Ama ikinci yarıda, özellikle son çeyrekte agresif bir savunma yaptık. İlk yarıdaki top kayıplarını yapmadık. Onları top kaybına sevk ettik." dedi.



Deneyimli başantrenör, sözlerine, "Ritmimizi bulduk son bölümde. Çok zor bir maçtı bizim için. ASVEL her zaman mücadele eden, savaşan bir takım. Micic, ikili oyunlarda istediği şansları buldu ve maçı kırmayı başardık bu sayede." diye devam etti.



Ergin Ataman, son olarak, "Umarım gelecek hafta daha hazır oluruz. Bizim için iyi bir hafta değildi. Sakat oyuncularımız vardı, iyi çalışamadık. Performans iyi değildi bugün. Gelecek hafta daha iyi basketbol oynamalıyız. Valencia ve Barcelona'da aynı atmosferde oynamayacağız. Buna hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Ergin Ataman, ASVEL'in her maçta savaşan bir takım olduğunu ifade ederek "Oyundan önce ASVEL'in çok tehlikeli bir rakip olduğunu biliyorduk. Her maçta kazanmak için savaşıyorlar. Bugün bizim hücum performansımız benim için sürpriz oldu, istediğimiz performansta değildik. Çok boş atış kaçırdık ve kontrolsüzdük. Son 5-6 dakikada savunmadaki mücadelemizle maçı çevirdik. Özellikle Dunston perde oyununda çok iyiydi. Bizim için zor bir zafer oldu, iyi oynadığımızı söyleyemem. Her maç çok önemli ve puan durumunu ilgilendiren çok önemli bir galibiyete ulaştığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Ataman, Micic ve Clyburn'ün son çeyrekte kendilerini gösterdiğini de sözlerine ekleyerek, bu 2 oyuncunun da katkısıyla önemli bir zafere imza attıklarını kaydetti.



"SINGLETON KATKI SAĞLAYACAK"



Anadolu Efes'in yeniden anlaşmaya vardığı Chris Singleton hakkındaki soruyu yanıtlayan Ergin Ataman, şunları söyledi:



"Önümüzdeki hafta çift maç haftasında Singleton takımla beraber olacak. İspanya'da durumunu değerlendireceğiz. Kendisiyle telefonda konuştum. Basketbol antrenmanı yapmamış ama fiziksel olarak iyi durumda olduğunu belirtti. Takımın sistemini bilen ve oyuncuları tanıyan bir oyuncu. Çabuk adapte olmasını bekliyorum çünkü vakit yok. Büyük bir aksilik ve bir sağlık problemi olmazsa, Valencia maçında kadroda olacak. Ne kadar oynayacağının durumunu da değerlendireceğiz."



Singleton'ın kendileri için birinci tercih olduğunu da söyleyen Ataman, "Kendisinin kararı 6 ay basketbola ara vermekti. Şimdi basketbolu özlediğini söyledi ve birçok teklif almasına karşın bizi tercih etti. Kendisi son dönemdeki başarılarda bizim ana karakterlerimizden birisiydi. Tecrübeli bir oyuncu ve bize katkı sağlayacağını düşünüyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.





