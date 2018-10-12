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Ergin Ataman: "Çok iyi bir maç çıkardık"

THY EuroLeague'in ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup eden Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Ergin Ataman: 'Çok iyi bir maç çıkardık'
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12 Ekim 2018 00:23
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY EuroLeague'in ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

İşte Ergin Ataman'ın maç sonu değerlendirmeleri;

"Maça iyi başlamadık. Savunmamız yumuşaktı. Ardından, benchten savunma oyuncularımız geldi, özellikle Doğuş ve Micic, daha iyi oynamaya başladık ve maçı kontrol ettik. İkinci yarıda iyi iş çıkarıdk. Hızlı hücum sayıları bulduk ve özgüvenimiz yerine geldi. Bu bizim için önemli bir maçtı.

"İLK ÇEYREKTEN SONRA..."

İlk EuroLeague maçımızdı ve iyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir takım olduğumuzu gördük. Ancak, bu sadece bir maç. Tüm şutlarımız boş şutlardı. Zorlama şutlar denemedik. Savunmamız da önemliydi, çünkü maçın başında çok fazla kolay sayıya izin verdik. Fakat, ilk çeyrekten sonra çok iyi bir maç çıkardık."

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