Ergin Ataman: 'Çok iyi bir maç çıkardık'

Başantrenörü, THY EuroLeague'in ilk haftasında Bayern Münih'i deplasmanda 90-71 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi."Maça iyi başlamadık. Savunmamız yumuşaktı. Ardından, benchten savunma oyuncularımız geldi, özellikle Doğuş ve Micic, daha iyi oynamaya başladık ve maçı kontrol ettik. İkinci yarıda iyi iş çıkarıdk. Hızlı hücum sayıları bulduk ve özgüvenimiz yerine geldi. Bu bizim için önemli bir maçtı.İlk EuroLeague maçımızdı ve iyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir takım olduğumuzu gördük. Ancak, bu sadece bir maç. Tüm şutlarımız boş şutlardı. Zorlama şutlar denemedik. Savunmamız da önemliydi, çünkü maçın başında çok fazla kolay sayıya izin verdik. Fakat, ilk çeyrekten sonra çok iyi bir maç çıkardık."